Ekrem İmamoğlu reytinglerde milli maçları geçti

31 Mart seçimleri için CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu üzerindeki en büyük tartışma tanınmamasıydı.

Seçim öncesi dönemde tanınırlığı giderek artan; 1 Nisan-17 Nisan arasında da bilinirliği zirve yapan İmamoğlu dezavantajı avantaja çevirdi.

REYTİNGLERDE ZİRVEYE OTURDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun İBB seçimlerini iptal etmesi ve yenilenmesi kararı vermesinin ardından ne diyeceği merak edilen Ekrem İmamoğlu, dün akşam Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni'ne konuk oldu.

Program, AB kategorisinde 13.06 reyting, 36.94 gibi yüksek bir share aldı ve zirveye yerleşti.

MİLLİ MAÇLARI GEÇTİ

Bu sonuçlar Türkiye'nin birlik olup hep beraber televizyon başına geçtiği milli maçların bile üzerinde. Öyle ki; Şenol Güneş ile yeni bir heyecan yakalayan Milli Takım son maçlarında 12.96 reyting-35.1 share, 14.15 reyting, 33.2 share oranları aldı.

Ekrem İmamoğlu FOX TV'de VİDEO