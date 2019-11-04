İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Strasburg’da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden “ahmak” nitelemekte bulunmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cevap verdi.

Üsküdar'daki Fethi Paşa Korusu'nda gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmadı.” yanıtını verdi.

"SEÇİMİ İPTAL EDENLER AHMAKTIR"

Strasburg’daki süreci anlatan İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabi benim inmeyeceğim seviyede. Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter. Bıktım artık. Artık davet ede ede o da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben, Strasburg'da Türkiye'yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. Böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp, ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben, o seviyeyi bilmiyorum. Ama ben, Strasburg'da memleketimi gayet iyi savundum. Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi VİDEO

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Soylu, "Allah'a havale ediyorum onu. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı.” şeklinde konuştu.