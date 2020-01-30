Ekrem İmamoğlu tatil eleştirilerine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SİYASETİ ÇOK KUTSAL GÖRÜYORUZ

Tatili 20-25 gün önceden planladıklarını ifade eden İmamoğlu, “Ben çocuklarıma 400 günde bu 3 gün dahil sadece 8 gün ayırdım. Ekrem İmamoğlu 1 gün de tatil yapsa konuşacaklar 2 gün de yapsa konuşacaklar. Bana destek verip eleştirenler de var. Benim bütün insanlara tavsiyem siyaseti kutsallaştırmanın zararını yaşıyoruz. Maalesef siyaseti çok kutsal görüyoruz. Hatta siyasi insanları da kutsallaştırıyoruz. Bu mekanizmalar, bu kurumlar, bu kişilikler bizlere hizmet eden sizler gibi bizler gibi insanlar." dedi.

25 GÜN ÖNCE PLANLADIK

İBB Başkanı olmasına rağmen Elazığ’daki sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden İmamoğlu, “20-25 gün önceden planladığımız Erzurum seyahatini yapacağımızda deprem sonrası eşim ve çocuklarıma siz gidin dediğimde eşim de benimle gelmek istedi.





ELAZIĞ ZİYARETİ

Beraber Elazığ’a gittik. O günü Elazığ’da geçirdik. Ekiplerimiz nerede nasıl çalışıyor diye baktık. İnsanların açısını hissetmeye çalıştık. Onlara destek olmaya çalıştık. O gün gece saat 11’e kadar sahadaydık. O gece Elazığ’da kaldım. Ertesi sabah yine Elazığ’daydım. Daha sonra ayrılıp Pertek ilçesine ve Tunceli’ye gittim. Kayıp Gülistan kızımızın ailesini ziyaret ettim. Yani ertesi günün yarım gününü de Tunceli’ye ayırmış oldum. Ve sonra Erzurum’a geldim. 3 gün çocuklarımla Erzurum’da kaldım.





"KAYAK YAPMAK ZİL TAKIP OYNAMAK DEĞİL BİR SPORDUR"

Yürümek gibi, koşmak gibi, kayak da bir spordur. Kayak yapmak zil takıp oynamak değil bir spordur. Yani ben 3 gün boyunca çocuklarımla spor yaptım.





KİMSEYLE DALGA GEÇMEDİM

Sohbet ettim, muhabbet ettik, paylaştık. Ben Elazığ’daki sorumluluklarımı yerine getirdim. Ben mış gibi yapmadım. Kimseyle dalga geçmedim. Algı yönetmedim ben Elazığ’da sorumluluklarımı yerine getirdim daha sonra ekiplerimiz orada olduğu için buraya geldim. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım birilerinin aklına gelmezken ben Elazığ’a gittim. Bazı köşe yazarları yazıyor hayatı eğlenceyle geçiyor diye. Ben eğlenmeye değil spor yapmaya geldim” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI NEDEN PAYLAŞTI

Palandöken’de kendisiyle fotoğraf paylaşanlara tepki gösterip çirkin yorum yapanlar yüzünden ailesini korumak amaçlı fotoğraf paylaştığını aktaran Ekrem İmamoğlu, “Benimle fotoğraf çektiren insanlar üzerinden öyle çirkin yorumlar yansıdı ki bu benim eşime, kuzenime ve çocuklarıma kadar yansıdı. Öyle çirkin yorumlar gelmeseydi ben burada olduğumu paylaşmayacaktım. İkinci gün fotoğraf paylaşarak ben ailemle buradayım dedim. Bunu paylaşmama gibi bir niyetim vardı. Ama bu çirkin saldırılara, edepsiz ahlaksız yorumlara karşı ailemi korumak zorundaydım” açıklamalarında bulundu.