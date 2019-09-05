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Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

Üç gün belediye işlerine ara verecek olan İmamoğlu'nun yerine, İBB Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 13:33..
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Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde sadece zam ve tatil haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

İstanbul'da ulaşımdan su fiyatlarına kadar birçok zam kararı alan İmamoğlu'nun,  yeniden tatile çıkacağı ortaya çıktı.

3 GÜNLÜK ARA

İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Eylül Cuma günü için yine izin aldı.

Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu'nun yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu  vekalet edecek.

İznini hafta sonuyla birleştiren İmamoğlu'nun, nerede olacağı bilinmiyor.

Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

İSTANBUL'DA SEL VARKEN BODRUM'DA TATİLDEYDİ

İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan Ekrem İmamoğlu, bu konuda sık sık eleştiriliyor.

"HER İNSANIN TATİLE İHTİYACI VARDIR"

Ekrem İmamoğlu, tepkilere şöyle yanıt vermişti:"Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Ben tatil de yapmadım açıkçası. Yani yaptığım tatil sayılmaz. 2-3 gün doğal bir eş ve baba mesuliyeti ile başladı. Çocuklarımı görmeye gittim. Ve tekrar işimizin başında olduk. Elbet tatil konusu konuşulacak. Yarın yetinmeyecekler gözünün üstünde kaşın var diyecekler, hafif şöyle sağa şöyle baktı sola şöyle baktı diyecekler de diyecekler." dedi.

Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

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