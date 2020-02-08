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Ekrem İmamoğlu ulaşım zammını az buldu

İBB Başkanı İmamoğlu, ulaşıma maliyetlerin altında bir zam yapıldığını söyledi.

DHA | 08.02.2020 - 13:49..
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Ekrem İmamoğlu ulaşım zammını az buldu

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, Bakırköy'deki CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"MALİYETİN ALTINDA BİR ZAM YAPTIK DİYEBİLİRİM"

İstanbul'da ulaşıma yapılan 35 liralık zammın sorulması üzerine konuşan İBB Başkanı, maliyetlerin çok altında bir zam yapıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "3 yıldır, 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın o maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Elbette ben trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığı bir husus tek gündem" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu: Maliyetin altında zam yaptık VİDEO

Ekrem İmamoğlu ulaşım zammını az buldu

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