taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9183
Euro
6.5623
Altın
1559.49
Borsa
122886.91
Gram Altın
296.856
Bitcoin
50919.08

Ekrem İmamoğlu: Yalvarıyorum Kanal İstanbul'dan vazgeçin

Terkos Gölü'nde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile İSKİ'nin yaptığı yatırımların yok olacağını belirtti.

AA | 20.01.2020 - 15:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ekrem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bürokratları ile birlikte Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu.

"YALVARIYORUM, BU İŞTEN VAZGEÇİN"

İncelemeden sonra açıklama yapan İmamoğlu, "Düşünün ki, şu anda gezdiğimiz Terkos'ta çok değil, 1,5 yıl önce, Terkos'tan İkitelli'ye yapılan yatırımın bile kanal yokmuş gibi ihale edilmiş olduğunu düşünün. Tümüyle bertaraf olacak. Yani yüz milyonlarca liralık yatırımlar bunlar. Sadece İSKİ'ye bedeli bu yatırımın, 20 milyar liralar civarına çıkıyor. Bu kadar vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Yani gelin bu hatadan vazgeçin. Türkiye'nin başka mevzuları var, onlara odaklanın. Onun için anlatıyorum. 16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin. Yani bu ülke adına, faydası adına bunu söylüyorum." şeklinde konuştu.

TERKOS OLUMSUZ ETKİLENECEK

Kanal İstanbul konusunun siyasi olmadığını belirten İmamoğlu, esnaf, tüccar, sanayi oda ve kuruluşlarını da sürece katılmaya davet etti.

Terkos Gölü'nün kanal projesinden olumsuz etkileneceğini savunan İmamoğlu, göl suyunun tuzlanarak kullanılmaz hale geleceğini öne sürdü.

İlginizi Çekebilir
Ankara'da 2 kadın gözüne sprey sıktıkları şoförü gasbetti
Kimliği belirsiz kadınlar, yüzüne sprey sıkarak etkisiz hale getirdikleri kamyon şoförü Murat A.'nın cüzdanından, yaklaşık bin lira alarak kaçtı.
Binlerce kaplumbağayı sınırdan kapıya gizleyerek geçirdi
Gürcistan’dan Türkiye’ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı’nda en konuldu.
Bodrum'daki ormandan 65 ton çöp çıktı
Bodrum'da, ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık yetkilileri şok etti. Çöpler, Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlendi.
Erdoğan: Libya için bize itiraz edemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki Libya Konferansı sonrası dönüş yolunda açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

215
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

122
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

576
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

113
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

101
Kenan Işık'ın son durumu

Kenan Işık'ın son durumu

99
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir