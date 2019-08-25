Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Avrasya Kültür Merkezi’nde CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İmamoğlu için söylediği "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde, daha dün bir bugün iki..." sözlerine İmamoğlu cevap verdi.

"TATİLE ÇIKMADIM DİYENLER DEMEK Kİ HİÇ ÇALIŞMAMIŞ"

İmamoğlu şunları söyledi: "Tatil denince… Tatil çok konuşuluyor bu aralar biliyorsunuz. Şimdi, tabi insanların alışmadığı birkaç şeyi söyleyeceğim burada. Birincisi, birisi demiş ki, ‘Ben, hayatımda hiç tatile çıkmadım.’ Şu olduğunda da çıkmadım, bu olduğunda da çıkmadım! Profesyonel hayatta böyle birine şöyle bir söz söylenir: ‘Demek ki hiç çalışmamışsın!’

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TATİL YAPTIĞIM SAYILMAZ

Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Ben tatil de yapmadım açıkçası. Yani yaptığım tatil sayılmaz. 2-3 gün doğal bir eş ve baba mesuliyeti ile başladı. Çocuklarımı görmeye gittim. Ve tekrar işimizin başında olduk. Elbet tatil konusu konuşulacak. Yarın yetinmeyecekler gözünün üstünde kaşın var diyecekler, hafif şöyle sağa şöyle baktı sola şöyle baktı diyecekler de diyecekler.





EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖZGÜVENİNDE KİBİR YOK

Çok önemli değil. Bu denli takip edilmek güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey; biz, işimizin ne kadar ciddi bir iş olduğunun, ne kadar önemli bir işe sahip olduğumuzun farkındayız. Öncelikle bunun altını çizelim. Ama, bizi bu yönüyle takip eden insanların da bizde bir açık bulmaya çalışmaları…Ama farkında değiller ki, Ekrem İmamoğlu’nun özgüveninde asla bir kibir yok. Onun arkasında 10 yıldır yetiştiği sapasağlam Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var.”

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