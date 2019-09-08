Ekrem İmamoğlu: Yenikapı'ya gitmem, utanıyorum

Geçtiğimiz günlerde İBB'de görevli araçlar Yenikapı Meydanı'nda toplanmaya başlamıştı. Kamuoyunun merakla beklediği açıklama ise bugün geldi.

Yalnız araçlarla ilgili açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değil İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yaptı. İmamoğlu ise açıklamanın yapıldığı esnada Kemerburgaz Kent Ormanı'nda inceleme yaptı.

"O KADAR FAZLA ARACIN VARLIĞININ ANLAMI NEYDİ?"

Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin "Yenikapı’ya gidecek misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım, bu şehrin israfını engellemek. Bu şehrin tasarruf gücünü arttırmak. Orada araçlar var. Arkadaşlarım teknik raporlarını basınla paylaşacaklar. Benim oraya gidip arabaları göstermem… Niye? Ben, utanıyorum. Onları mı göstereceğim. Utanıyorum yani. O kadar hizmet fazlası aracın bu kurumda varlığının anlamı neydi? Niye bazı kurum, kuruluşlara, kişilere, hatta bazı ailelere niye araç tahsis edilsin. O bakımdan açıklayacaklar. Niye araçların uydu takip sistemi belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Niye bunlar yapılıyor. Yapılmamalı. Memleketin malı bu. Şehrin 16 milyon insanının malına, biz, gözümüz gibi bakacağız."

ARAÇLAR ÖNÜNDE AÇIKLAMAYI GENEL SEKRETER YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı Miting Alanı’nda toplanan İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın mensuplarına gösterdi.

730 ARAÇTAN TASARRUF

İBB’nin ihtiyaç fazlası araçlarının Yenikapı’da sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, “Kamuoyu, bu tartışmaların neticesinde seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, ihtiyaç fazlası araçları görmek istemiştir. Netice itibariyle yaptığımız çalışmalar kapsamında şu an alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir” dedi.

"İKİ SEÇİM ARASI İADE ETTİLER"

Yapılan incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği bilgisine ulaştıklarını kaydeden Erkut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başkanımızın sık sık dile getirdiği israf ve tasarruf kavramlarıyla ilgili söylemleri sonrası bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığı düşünüyoruz. Sonuç olarak, 31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, 1.247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sistemden çıkmıştır. İade edilen 1.247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35.750.00 TL, yakıt gideri de 13.750.000 TL’dir. Toplamda yılda 49,5 MİLYON TL tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 Milyon TL’yi bulmaktadır.”

"1700 ARACIN TAKİP SİSTEMİ KAPATILMIŞ"

Yürüttükleri çalışmalar sırasında çok dikkatli davrandıklarını, istismara yol açmamak ve kimsenin hakkını yememek için özenli çalıştıklarını vurgulayan Erkut, “Ancak veri ve kayıtların uyumsuzluğu çalışmaların uzamasına neden oldu. Hala üzerinde çalışmayı sürdürdüğümüz alanlar mevcuttur. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizde araç takip sistemi bulunmaktadır. Yapılan incelemede, 2-20 Haziran tarihleri arasında, yani 2.seçimin öncesinde 1.700 aracın takip sistemi ya kapatılmış ya da verilerinin silindiği belirlenmiştir. 1 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2089, 23 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2109’dur. Ancak, 2 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında sinyal alınan araç sayısı ortalama 399’dur. Bu tarihler arasında 1.700 aracın nerede olduğu bilinmemektedir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da incelememiz devam edecek ve tespitler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.

"YILLIK 50 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANMIŞTIR"

Mevcut araçlarla hizmetlerin ‘etkin havuz yönetimi’ ile daha da verimli olarak sürdürüleceğini ifade eden Yavuz, “Bugün itibariyle toplamda 1.247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır” dedi. Açıklamanın ardından Yavuz Erkut, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Bunun bir şov olduğu ifade ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" şeklindeki sorusuna Erkut, "Bu israfla mücadele dönemidir. Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Bunun bir zarar değil, kamuya bir fayda olduğunu, tasarruf edilen kaynaklarla daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyorum" diye yanıtladı. "Buraya getirilmeyen araçların kaç tanesi makam aracı kaç tanesi hizmet aracı olarak kullanılıyor" şeklindeki bir soruya da Yavuz Erkut şu yanıtı verdi: "Yasal mevzuatta makam aracı yok. Hiçbir belediyede yok. Bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4 bin 500 civarında hizmet aracımız var. Bunun sahada çalışanları da yoğunlukta. Dolayısıyla ilk başta söylediğim gibi toplam rakama baktığımızda yüzde 20 civarında tasarruf yapıyoruz. Güvenlik ve protokol adına tabi ki, bir takım araçlar sistemde var. Ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde bize gelen imkanlarla belirlenmiş standartla gidiyoruz. Her yıl sonunda ihaleler yenileniyor. Bu çerçevede yeni standartlar belirlenecek."