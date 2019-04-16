Ekrem İmamoğlu yine mazbata istedi

31 Mart seçimlerinin üzerinden günler geçse de sonuçlar henüz netlik kazanmadı.

AK Parti’nin seçimlerde usulsüzlük olduğunu belirterek YSK’ya yaptığı itirazlar nedeniyle bazı ilçelerde yeniden sayımlar yapıldı.

İMAMOĞLU: AKŞAMA MAZBATA VERİLMESİ GEREK

Sayımlar henüz bitmese de CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu bir an önce mazbatasını almak istiyor.

Bakırköy’de partililere seslenen CHP’li İmamoğlu, sayımlarda sona gelindiğini bu akşam kendisine mazbata verilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, “Buradan duyuruyorum. Bunu tüm samimiyetimizle, tüm ciddiyetimizle söylüyorum. Halkın iradesi sandığa yansımıştır. Tutanağı tutacaksınız, mazbatamızı vereceksiniz. Tekrar tekrar İl Seçim Kurulu’na duyuruyorum. Yetmez. Bir de YSK’ya sesleniyorum. “ diye konuştu.