Ekrem İmamoğlu: YSK sürecini takip ediyoruz

İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itiraz meselesiyle ilgili partilerin ve siyasetçilerin karşılıklı açıklamaları tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu.

"SUYUNU ÇIKARMAYIN"

İmamoğlu, "İşin suyunu çıkarmasınlar. Bu seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'un bu sürecinde bizi yalnız bırakmayan il başkanlarımızla toplandık. Sürece katkı sunmaya geldiler.

BU SÜREÇ BİTSİN ARTIK

YSK süreci takip ediyoruz. Ne olursa olsun bu süreç bitsin artık. Bu şehir gerçekten yoruldu. İnanıyorum ki YSK en doğru kararı verip bizi yetkilendirecektir diye düşünüyorum. Şehir acil bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Hala bu şehirde yoksulluğun en derinden hissedildiğini hepimiz biliyor ve yaşıyoruz.

BİR AN ÖNCE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Dolayısıyla bir an önce yönetime gelip katkı sunmak istiyoruz. Bir an önce İstanbul'daki sürecin sorunsuz bir şekilde bize devredilmesini sityoruz. Alanlarda söyledik, burada da belirtelim; 1 milyon 200 bin çocuğun nasıl okutulacağına dair projelere başlamak istiyoyruz.

HEP BERABER ÇÖZÜME KAVUŞTURMALIYIZ

Bu şehirde 350 bin genç var, okutamamış, iş güç sahibi yapamamışız.

Hala enflasyonun can yaktığı İstanbul'da işsizliğe nasıl çare buluruz, hep beraber konuşarak çözüme kavuşturmalıyız.

Ben iyi biliyorum. Şu anda bizi heyecanla bekleyen İBB çalışanları bizimle birlikte sosyal haklarına kavuşacaklar.

Hizmet aşkımızla bir an önce İstanbul'u almada acele ettiğimizi belirtmek istiyoruz. İstanbul'un yeni yönetimini insanlara anlatalım istiyoruz.

PARTİZANLIK YAPMAYACAĞIZ

Partizanlık dönemi bitmiştir. Bunu 81 il başkanının huzurunda söylüyorum. Artık insana hizmet, topluma hizmet doğrultusunda partizanlık döneminin bittiğini söylüyorum.

16 milyon İstanbul ittifakının, benim belediyem, benim şehrim diyebildiği bir dönemi başlatacağız.

ZAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR

Anlıyorum, rakibimizin adına bu süreci yönetenler, koltuğum ne olacak endişesinde olanlar var. Sizin koltuğunuzun hiçbir önemi yok. İstanbul'un kaderiyle oynamayın. Bu İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur.

Kişiler gelir geçer, kurumlar kalır. Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur.

AK PARTİLİ DOSTLARIMA SARILMAK İSTİYORUM

AK Partili hemşehrilerime de sesleniyorum. AK Partili dostlarıma sarılmak istiyorum. Tüm samimiyetimle bunu söylüyorum. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi onlara yaşattıracağız. Onların siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler.

YSK'nın bu süreçte doğru karar vereceğini umuyor ve hepinizi saygı ile selamlıyoruz.

ÇALIŞTIK VE KAZANDIK

İşin suyunu çıkarmasınlar. Bu seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda. Kötülük üzerinde siyaset yapma karakterlerini geliştirmesinler. Biz sevgi getiriyoruz. Kardeşim, çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Bak biz 5 yıl çalıştık, ders çıkardık ve kazandık."