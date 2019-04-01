CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair dün geceden bu yana 11. açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in verdiği rakamları hatırlatan İmamoğlu, "Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıkladığı rakamlar:

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 159 bin 650

Binali Yıldırım: 4 milyon131 bin 761

Fark: 27 bin 889

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı ViDEO