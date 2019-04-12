CHP, YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için karar vermesini bekliyor. Seçimi kazandığını söyleyip mazbata isteyen Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulundu.

SEÇMEN KIRILIYOR

İmamoğlu konuşmasında, İstanbul ile ilgili tartışmaların AK Parti seçmenini kırdığını ve rencide ettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu YSK'ya çağrı yaptı VİDEO

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Öncelikle Can Bartu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Onun gibi centilmen sporculara rahmet diliyoruz. Hem Fenerbahçe'nin hem de Türk sporunun başı sağ olsun.

SEÇİLDİĞİMİZ ÇOK NET

Ülke meselelerini ıskaladığımız bir dönemdeyiz. 12 gündür İstanbul seçimleriyle ülke boğuşuyor. Seçildiğimiz çok net. Göreve başlamak istiyoruz. Bütün bunlarla boğuşurken, topluma yakışmayan Büyükçekmece ve birçok konu Türkiye gündemini meşgul ederken büyük meseleleri ıskalıyoruz. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Ekonomiyle ilgili atılan adımlar sorunları çözmüyor.

İSTANBULUMUZUN YORULMASINI KABUL ETMİYORUZ

Uluslararası meseleler hepimizin canını sıkıyor. Doğu Akdeniz'de ilginç şeyler oluyor. S-400 meselesi, Rusya ile, ABD ile olan ilişkiler gündemin dışında kalmış şekilde. Milletçe ıskalıyoruz. Belki yarın bedeli ağır olacak şeylerden uzak kalıyoruz. Ülkemizin, milletimizin, İstanbulumuzun yorulmasını kabul etmiyoruz.

İBB'NİN BOŞ KALMAMASI GEREKİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir organizasyon. Belediyedeki bazı usuller, uygulamalar kulağımıza geliyor. İncelemeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir organizasyonun boş kalmaması gerekiyor.

Bunu çözmemiz gerekiyor. Bazı çalışanlara sendika baskısı yapıldığı gibi duyumlar geliyor. Çalışanlara seslenmek istiyorum, çalışan, alın teri döken herkes başımızın üstünde. 16 milyon İstanbulluya hizmet dönemini başlatacağız. İşinizi yapın, İstanbulluya hizmet edin.

AK PARTİLİ HEMŞEHRİLERİM RENCİDE EDİLİYOR

Bu seçim sonuçlarında en çok rencide edilen, gönlü kırılan bence AK Partili hemşerilerim, dostlarım. Şu anda yaratılan ortam kaygı verici. Siz seçimi tartışmayı kendinize mesele ederseniz, kendinize oy vermiş insanları bile kırarsınız. Beni kutlayan birçok AK Partili hemşehrilerim var. Bir seçimi böyle tartıştırmanın, kurumları baskı altında tutmanın anlamı yoktur.

YAZIK EDİYORSUNUZ

Yazık ediyorsunuz. Hizmet dönemimizde AK Partili hemşerilerimize onları kucaklayacak bir belediye başkanı olacağım.

BİTİRİN ARTIK ŞU İŞİ

YSK'ya seslenmek istiyorum, Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi sürüyor. Bitirin artık şu işi. Hedefiniz, amacını nedir anlamadım. Bugün yarın bitecek meseleyi 12 gündür sürdürmenin bir anlamı yok. Maltepe'deki sayım işleminin bitmesiyle bitmiş olacak. Bu geciktirmenin hiçbir anlamı yok.

MORALLERİ BOZARSINIZ

Büyükçekmece'de yapılan travmayı hatırlatmak isterim. Böyle bir uygulama Türkiye tarihinde ilk defa. Uygulama net. Seçim kurulunun ortaya koyduğu liste üzerinden hiçbir iddiada bulunulamaz. Eğer orada ilçe nüfus müdür veya sorumlu bir kişi suçlanıyorsa buyrun yapın. Bir seçimi şaibe altında bırakacak şekilde davranırsanız, morallerini bozarsanız. Türkiye'nin geleceğine, seçimlerine şimdiden gölge düşürmüş olursunuz.

Bir partinin iddiasına delil toplama diye devam ederseniz bundan sonraki seçimleri zan altıda bırakırsınız. Büyükçekmece halkı rahatsız.

DEMOKRASİNİN DAMARLARINA NEFES VERELİM

Seçime şaibeleri katıp, insanları rahatsız etmeyin. 5 yılda 7 seçim yapıldı. O zaman her seçimin meşruluğu konusunda insanların zihnine şüphe düşürürsünüz. Kimse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni makamlarını mülkü olarak kabul etmesin. Milletin malı. Siz oy veren insanları, toplumu rencide ediyorsunuz. Demokrasinin damarlarına nefes verelim.

YSK TARİHİ BİR VAZİFE YAPIYOR

YSK'ya seslenmek istiyorum; YSK tarihi bir vazife yapıyor. Başka bir alternatifi şiddetle reddediyorum. İnsanları umutsuzluğa sürükleyecek hiçbir kararı almaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'deki seçimlerin meşruluğunu, devamlılığını üstlenmekle mesuldür.

Toplumun ve İstanbul'un sağduyusunu yoksaymaksınızın, toplumu rahatlatma mecburiyetindesiniz. Süreç belli. YSK kararınızı verin, işimize başlayalım, İstanbul'un kaybedecek tek bir anı dahi yok. Ben göreve milletiyle beraber göreve başlayacak enerjiye sahip bir şekilde süreci bekliyoruz."