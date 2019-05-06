Ekrem İmamoğlu YSK'yı kınadı

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal etme kararı sonrası detaylı bir açıklama yapmak üzere Beylikdüzü'nde kameralar karşısına geçti.

Kendisini bekleyen partililere hitap eden İmamoğlu, YSK'nın ve siyasilerin yuhalanması üzerine, meydanlarda kimseyi yuhalatmayacağını söyledi.

"Asla kavga etmek yok, ısrarla kucaklaşacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, herkesten oy istediğini söyledi.

YSK'yı kınayan İmamoğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin "Anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, yuhalayanları durdurdu birlik mesajı verdi VİDEO





