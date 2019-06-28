1 Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

2 Ekrem İmamoğlu'dan köprü trafiği açıklaması İBB başkanı İmamoğlu, İstanbul'un içinde bulunduğu trafik çilesine değindi.

3 Twitter, kural ihlali yapan liderlere uyarı etiketi getirecek Twitter, platformun ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin gönderilerine uyarı etiketi ekleyecek.

4 Mustafa Sandal terk edildi Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un neden ayrıldığı ortaya çıktı.

5 FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu FSM Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan asfaltlama ve onarım-bakım çalışmalarının başlamasının ardından İstanbulluların da trafik çilesi başlamış oldu.

6 Google kullanıcıları, verilerini otomatik silebilecek Google kullanıcıları, konum geçmişi, arama geçmişi ve web ve uygulama geçmişi gibi verileri artık otomatik olarak silebilecek.