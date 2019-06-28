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Ekrem İmamoğlu'dan köprü trafiği açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un birkaç gündür sıkıntısını çektiği köprü trafiğine değindi.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 09:28..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışma hakkında açıklamada bulundu.

"BUGÜNÜN KONUSU BU OLACAK"

İmamoğlu, “Köprülerdeki tadilat nedeniyle kent genelinde yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Bugünün konusu bu olacak". dedi.

TRAFİĞİ AZALTMA ÇALIŞMALARI

İmamoğlu, "Trafiği hafifletmek için neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Çalışmayı başlatan Ulaştırma Bakanlığı'na da bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunu acil olarak gündemimize aldık.” açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'dan köprü trafiği açıklaması


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