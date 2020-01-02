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Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarına dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, halkın ilk kez bir projeye bu kadar karşı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 11:02..
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Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

CHP tarafından düzenlenen kampanya sonrasında Kanal İstanbul projesine karşı itiraz kuyrukları, yağmura rağmen uzadıkça uzadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine akın eden partililer, tek tek dilekçe verdi.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, açıklama geldi.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Yaşananların Türkiye için bir ilk olduğunu belirten İmamoğlu, ilk kez toplumun bir projeye itiraz ettiğini söyledi.

"ARAP ŞİRKETLERİ ARAZİ ALDIYSA.."

Katarlıların Kanal İstanbul bölgesinden arazi alması hakkında da konuşan İBB Başkanı, "Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak." dedi.

Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyor, kuyruklara bakın. Halkın korumacı duygusunun önüne geçemezler. İlk kez toplumsal tepki ile bir projeye itiraz ediliyor.

"VAR MI BÖYLE BİR TEPKİ, İTİRAZ"

Bunu duymayan akıl, tüm zihniyle topluma bütün duyu organlarını kapatmış, kendi kafasına göre karar vermeyi kabiliyet kabul ediyor. Bu kadar yıldır İstanbuldayız var mı bir plana böyle bir tepki, itiraz?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

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