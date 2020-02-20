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Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu

İBB Başkanı İmamoğlu, Elazığ depreminin ardından kayak tatiline gitmesinin yanlış olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 16:52..
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Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu

Elazığ'da meydana gelen deprem, Türkiye'yi yasa boğdu.

Bölgeden acı haberler art arda gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Erzurum Palandöken'de kayak tatili yaptı.

İmamoğlu'nun kayak tatilinde çekilen fotoğraflarının basına yansıması tepkilere neden oldu.

İBB Başkanı, konuyla ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

Nihat Sırdar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, kayak tatilinin yanlış olmadığını savundu.

"PİŞMAN MISINIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tatil meselesi... Çok konuşuldu. Bu konuda, görüntü vermekle ilgili pişmanlık var mı?" şeklinde gelen soruya şöyle yanıt verdi;

Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu ViDEO

"YANLIŞ YAPMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Görüntü vermek niyetiyle tatile gitmedik. 3 gün orada kaldık. Bu bir eğlence değil. Ancak ister istemez, girdiğimiz mekanda çekilen fotoğraflar, şunlar bunlar... Fotoğraflar üzerinden polemikler yaratarak edilen hakaretler.. Tatili açıklamak zorunda kaldım. Bu bir kayak tatili, eğlence değil. İlk defa iki yıl üzerine 3 gün tatil yaptım. Tamam bu bir siyasi refleks olabilir. Bu ayıplanıyor. Ben toplumuma karşı yanlış yapmadığımı düşünüyorum. Farklı yansıtanlar oldu, ben kendimi toplumun samimiyetine havale ediyorum."

Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu

Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu

Ekrem İmamoğlu'na kayak tatili soruldu

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