taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Ekrem İmamoğlu'na vakıflarla ilişkiler soruldu

TÜRGEV'e yapılan 51 milyon liralık yardımı hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Vakıflarla ortak çalışılır ama yurdu İBB yapacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 16.06.2019 - 23:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu'na vakıflarla ilişkiler soruldu

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayında, İBB'nin vakıflara ayırdığı bütçe ve vakıflara yaptırılan yurtlar masaya yatırıldı.

CHP'nin İBB adayı İmamoğlu, başkan seçilmesi durumunda yurtların vakıflarla ortaklıla değil İBB tarafından yapılacağını söyledi.

TÜRGEV'e yapılan 51 milyon liralık yardıma dikkat çeken İmamoğlu, "Zaten başımızda bir FETÖ belası oluştu. Sorarım size bu nedir?" dedi.

İŞTE SORU CEVAP

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Binali Bey FETÖ vurgusu yaptı. Siz başkan seçilirseniz İBB’de FETÖ’yle mücadele bağlamında ne yapacaksınız? Bunların okullarına gittiniz mi Pensilvanya’ya gittiniz mi?

EKREM İMAMOĞLU: Benim uzaktan yakında ilgim temasım ilişkim.. Siyaset öncesi eleştiren siyasette de buna devam eden birisiyim. Sayın Yıldırım çok talihsiz bir şey dedi. 'FETÖ’yle mücadele için bu derneklere yardım yapılıyor.' dedi. Belediye var. Ben belediyeye güvenemeyeceğim de… TÜRGEV'e 51 milyon. Ben yurt yapamıyorum da vakıflara mı? Benim ne işim var üç beş dernekle. Vakıflarla ortak çalışılır ama yurdu İBB yapacak. Zaten başımızda bir FETÖ belası oluştu. Sorarım size bu nedir? İBB olarak yurtlar yapacağız. Bugüne kadar açılmamış kreşi çok önemli görüyoruz. Biz o işten anlamayız. Devletinin güçlenmesine inanan bir ahlaktan geliyoruz.

Ekrem İmamoğlu'na vakıflarla ilişkiler soruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

402
İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

368
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

216
Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam yerli otomobiline kavuştu

720
Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

870
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayında

516
Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir