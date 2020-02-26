Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyelerine ziyaretleri kapsamında Kapalıçarşı'ya gitti.

Burada İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

Bir vatandaş "Her şey çok güzel olacak demiştiniz; olmadı." dedi.

İmamoğlu'ndan vatandaşa ulaşım zammı cevabı İZLE

"OLMUYOR, NİYE OLMUYOR"

İmamoğlu, "Olacak, olacak… Olmuyor, niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Onlara da tepki göster.

"ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Zam yapmak zorunda kaldık. Biz de keyif almıyoruz" dedi.