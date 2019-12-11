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Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz çalıştayında yaptığı açıklamada bir kez daha Kanal İstanbul'u yaptırmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 18:17..
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Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Düzenlediği deniz çalıştayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, projeyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

"Bu bir siyasi mesele değildir. Bu biri istedi diye ya da istemedi diye yapılıp yapılmayacak bir şey değildir. Bu akıl işidir. Bu sebeple sürece özellikle dahil olmanızı diliyorum." diyen Ekrem İmamoğlu, projeyi yaptırmayacağını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

"BENİ BU KONDADA KİMSE İKNA EDEMEZ"

“Kanal İstanbul” projesiyle ilgili görüşlerini dile getiren İmamoğlu, “Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan olmadım. Konuşacağız kardeşim. Beni bir kişi ikna edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna edecek. Bilim ve aklın yatmadığı hiçbir şeyin peşinden gitmem, gitmeyeceğim. Milletimiz de gitmeyecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

"NEYMİŞ ADALARDAKİ VİLLALARI SATACAKMIŞIZ"

İmamoğlu, Kanal İstanbul’un rant bağlantısını şu sözlerle örneklendirdi:
“Önce o neydi biliyor musunuz? Marmara’da 3 ada projesiydi. Oradan çıkarılan hafriyatla Bakırköy’ün, Avcılar’ın Büyükçekmece’nin önüne 3 tane ada kurulacak. Daha ilerisini söyleyeyim mi? BİMTAŞ şirketimizde var. Projeler çalışılmış, o adaların üzerine villalar konulmuş, o villalarla yapılan projeler getirilmiş Avrupa’daki konut fuarlarında ve uluslararası konut fuarlarında tanıtılmış. Neymiş? 2-3 milyon dolara da o adalarda villa satacağız. İstanbul’un ihtiyacına bak ya.”

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

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