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Ekrem İmamoğlu'ndan ahmak yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ahmak dediği İBB Başkanı İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır." dedi.

AA & Ensonhaber | 04.11.2019 - 16:41..
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Ekrem İmamoğlu'ndan ahmak yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşmayla yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Bakan Soylu, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ahmak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan ahmak yanıtı VİDEO

"BIKTIM ARTIK"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu sözlere yanıtı oldukça sert oldu.

31 Mart'ta iptal edilen İBB seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabii benim inmeyeceğim seviyede. Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter. Bıktım artık. Artık davet ede ede o da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben Strasburg'da, Türkiye'yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. Böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp ona karşı tehdit savuranlar, ancak böyle hatalar yapabilir. Ben, o seviyeyi bilmiyorum. Ama ben, Strasburg'da memleketimi gayet iyi savundum. Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan ahmak yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi şikayet ettiğini ve bunun hesabının sorulacağını söylemişti.

Bakan Soylu, "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun kayyumlarla ilgili yaptığı konuşma VİDEO

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