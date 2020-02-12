İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam yürürlüğe girdi.

YÜZDE 35 ZAM

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken, Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

HAVAİST DE ZAM İSTEDİ

Marmaray'da da uygulanmaya başlanan yüzde 35'lik zam kararının ardından Havaist çalışanları da yüzde 35 oranında zam istedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Havaist için zam sinyali VİDEO

"TALEBİ DEĞERLENDİRİRİZ"

Bugün basın mensuplarıyla gündeme dair bir toplantı yapan Ekrem İmamoğlu'na, "Havaist de zam istiyor, yapılacak mı?" sorusu yönetildi.

İmamoğlu da, "Bakarız, inceleriz talebini değerlendiririz." cevabını verdi.

Havaist fiyatları:

Avrupa Yakası'ndan İstanbul Havalimanı'na en düşük 18 lira

Anadolu Yakası'ndan İstanbul Havalimanı'na en düşük 25 lira