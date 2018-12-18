31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu, adaylığı kesinleştikten sonra kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve önemli değerli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme babama ve aileme. Tabii ki CHP'nin Beylikdüzü ilçesinin başkanına, tüm üyelerine Beylikdüzü'nün bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu bir ulusal meseledir. Tüm İstanbullulara, tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum.

NASIL BİR İSTANBUL İSTEDİĞİMİZİ DÜNYAYA ANLATACAĞIZ

Değerli basın mensupları, bu önemli bir başlangıç anıdır. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Bunu tüm dünyayla paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci paylaşacağız.

ALLAH MAHCUP ETMESİN

Hazırlıklarımızın İstanbulumuzun geleceği için, vatandaşların içinde olan bir süreç içinde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yeni sözlerin söylendiği süreci paylaşacağız. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız ortamla Beylikdüzü'nde herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbul'un da kalbini kazanmaya geldik. Allah beni hiç kimseye mahçup etmesin."

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama VİDEO