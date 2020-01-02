Ekrem İmamoğlu'ndan Mahir Ünal'a yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı. Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" ifadelerini kullanması siyasi skandal olarak görülmüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün katıldığı bir programda, vatandaşların ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularında Mahir Ünal'ın ifadeleri de vardı.

"MAHİR ÜNAL KEYİFLE İZLESİN"

Gazetecilerin, "Mahir Ünal’ın size yönelik eleştirileri vardı, ‘Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. İstanbul’un değil, Türkiye’nin sorunlarını konuşuyor’ diye. ‘Arkasındaki akıl, böyle istiyor’ demişti. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Benim arkamda, 16 milyon insanın aklı var. Şu anda konuştuğumuz konuları konuşuyorum günlerdir. Bunları hepsi, tek tek İstanbul’la ilgili çok önemli konular. Ama ben öyle anlıyorum ki; ne yazık ki AK Parti’nin içindeki bazı arkadaşlar, ‘Ben ne konuşsam da öne çıksam’ diye bir arayış içinde. Herhalde orada prim yapan, benim adımla ilgili bir şey söylemek. Ben, İBB Başkanı’yım. Keyifle izlesin."

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