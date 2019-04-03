Türkiye, İstanbul'daki belediye başkanlık seçimlerine kilitlendi.

Geçersiz oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da iki adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu da peşpeşe açıklamalarda bulundu.

"GÖNÜLLERİNİZİ KAZANMAYA GELİYORUM"

Oy hırsızlığına değinen İmamoğlu, "Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bazı propagandalar yapıyorlar, üzülüyorum. Kimseye karşı ön yargım yok benim. Ben gönüllerinizi kazanmaya geliyorum.

Ekrem İmamoğlu'ndan oy çalma iddialarına esprili yanıt VİDEO

"HER SEÇMENİN YERİ BENİM BAŞIMIN ÜSTÜ"

Bana AK Partili kardeşlerimin de oy verdiğini biliyorum. Ben buradan duyuruyorum rakibime oy vermiş her seçmenin yeri benim başımın üstü. Hiçbir seçmenin hiçbir seçmenden farkı yok. Kimin atıp atmadığını Allah bilir benim için bitmiştir. Kimin oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim.

"ASLA KENDİLERİNİ KENARA İTİLMİŞ BİR ŞEKİLDE GÖRMEYECEKLER"

AK Partililere bazı sözler söyleniyor üzülüyorum. Özellikle bir hususu paylaşmak istiyorum. Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Benim hırsızlıktan bildiğim bir şey var o da gönül hırsızlığı. Herkesin gönüllerini kazanmaya geliyorum. AK Partili hemşehirilerim şuna inansınlar ki asla ve asla kendilerini kenara itilmiş bir şekilde görmeyecekler.

"BENİMLE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALACAKLAR"

Hiçbir çalışanımın kendini bana adamasını istemedim. Zira siyasiler bugün vardır yarın yoktur. Onlar bu kurumun kalıcı unsurlarıdır. İBB’de çalışan herkes hiçbir şeye bakmaksızın alın teri akıtan çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar." ifadelerini kullandı.