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Ekrem İmamoğlu'ndan stadyumlara kütüphane kurma vaadi

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Hasan Doğan Futbol Stadı'nın açılış törenine katıldı. İmamoğlu burada statlara kütüphane kurma vaadinde bulundu.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 17:19..
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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin adayları seçim için vaatlerini bir bir sıralamaya devam ederken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir vaat geldi.

İmamoğlu stadyumlara kütüphane yaptırarak küfür ve hakaretlerin azaltılacağını savundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan stadyumlara kütüphane kurma vaadi

BÜTÜN STATLARA KÜTÜPHANE

İmamoğlu seçilmesinin durumunda bütün stadyumlara kütüphane kurulacağını belirterek, stat ortamındaki küfür ve hakaretlerin bu şekilde azaltılacağını belirtti.

İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler azalır bu sayede'' şeklinde konuştu.

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