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Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın 'yeğenim yarım saatte Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçiyor' açıklamasına 'komedi' cevabını verdi.

Haber Merkezi | 05.01.2020 - 10:34..
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantısı arasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"VATANDAŞA BIRAKIYORUM"

İmamoğlu, “Kanal İstanbul’a ilişkin Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Yeğeninin kendisine ilettiği bir bilgiyi de paylaştı. Deniz trafiğinin yoğun olduğunu bu nedenle Kanal İstanbul’a gerek olduğunu söyledi” hatırlatmasına şu yanıtı verdi: “Artık Ulaştırma Bakanı’na bu konularda cevap vermeyi de kendime sıkıntı olarak görüyorum. Çünkü üzülüyorum. Her defasında üzüldüğümü de dile getiriyorum. Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum yeğeninin, ama yeğeninin fikri ile İstanbul’un Türkiye’nin en büyük en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum.” İmamoğlu, “Şehir hatlarında trafik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı” sorusuna da “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele, bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı diyorsa ki, ’15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli’. Gerisinin kanaatini vatandaşa bırakıyorum” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

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Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

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