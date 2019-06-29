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Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

“Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum” açıklamasıyla sosyal medyada konuşulan İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu istifasını verdi.

İHA | 29.06.2019 - 10:12..
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Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

23 Haziran'da 2. kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün göreve başladı.

İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından dün Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve ekibi istifalarını sundu.

İSPARK'IN MÜDÜRÜ DE GİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'tan da istifa haberi geldi.

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra istifa ettiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

"İMAMOĞLU'NU İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Hacıoğlu'nun ismi medyada daha önce "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum." açıklamarıyla gündeme gelmişti.

4 MİLYON ARACIN OLDUĞU İSTANBUL'DA  ZARAR EDEN ŞİRKET

Mege kent İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 171 bin 654 araç var. Buna rağmen İSPARK'ın geçtiğimiz yılın bütçesinde zarar ettiği açıklanmıştı.

İSPARK İstanbul'da sadece kara taşıtlarına değil, deniz taşıtlarına da marinalarda park hizmeti veriyor.

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti VİDEO

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