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Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

CHP'nin yıllardır devam ettirdiği çizginin dışına çıkan İmamoğlu, "Şeker Bayramı" yerine "Ramazan Bayramı" diyerek mesajını verdi.

AA & Ensonhaber | 04.06.2019 - 10:26..
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Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini temenni eden İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için de ufak bir hatırlatma yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun; huzur, umut, mutluluk kalplerden hiç eksik olmasın. 23 Haziran’da da mutlaka tüm hemşehrilerim İstanbul’da olsunlar çünkü Türkiye’ye bayram hediyesi verecekler." ifadelerini kullandı.

ŞEKER DEĞİL RAMAZAN BAYRAMI

Öte yandan, İstanbul'un farklı noktalarına asılan bayram afişlerinde, "Ramazan Bayramı" denilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği gibi daha önce CHP'li başkanlar, "Şeker Bayramı" olarak kutluyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı ViDEO

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

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