Ekrem İmamoğlu'nun Bayrampaşa mitingi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazının ardından Bayrampaşa'da Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti.

"İSTANBUL PLAZALARDAN YÖNETİLMEYECEK"

Ziyaretten sonra Bayrampaşa'da bir miting yapan İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nun konuşmasında, "İstanbul plazalardan yönetilmeyecek. Tek kişinin dudak arasından çıkan laflarla yönetilmeyecek. İstanbul'u 16 milyon kişiyle yöneteceğiz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa'da konuştu VİDEO



İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları:

"Ne dedim biz kaldığımız 18 günde hizmet ettik. Öğrencilerin ulaşım kartlarını 85 liradan 40 liraya indirdik, suya olağanüstü indirim yaptım. Sadece bu iki indirimle 2 çocuklu bir aileye 2 bin liralık gelir sağlamış olduk. Dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptık.

BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞE BUNLARIN SAHİP ÇIKACAĞINI BİLEMEDİK

Biz bunları yaparken onlar kimin parasını kime veriyorsun dediler, onunla da yetinmediler sen hesap kitap yapmayı bilmiyorsun dediler yahu biz hesap biliriz de bizim yaptığımız işe bunların bu kadar sahip çıkacağını bilemedik.

BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZDE BÖYLE ŞEYLER YOK

Peki ne oldu ben buradan sesleneyim. Sayın vali sen ben gelene kadar vekalet ediyorsun. Vekalet ederken hadi büyükşehir belediyesi iftar verdi Yıldırım'ı davet etti bir şey demedik. Bir imamı diktiler propaganda mitingi yaptılar onuda geçtik. Yakışmıyor bizim devlet geleneğimizde böyle şeyler yok, biz bu hizmetleri siyasi rant için yapmadık vatandaşın ihtiyacı olduğu için yaptık.





18 GÜNDE YAPTIKLARIMIZLA BİZİ KISKANIYORLAR

Biz bu şekilde insanlara hizmet etmek için yaptık. Yahu bunlar 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyor ya ben bunları 1800 günde deli etmezsen namerdim. Her gün iş üreteceğiz, biz bu şehrin 16 milyon insanına hizmet etmek için geliyorum.Dedim ki işinize dönün işinize bakın lütfen Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenin.

Şimdi vali beye sesleniyorum lütfen gelip görevimize başlayana kadar milletin iradesine sahip çıkın taraflı olmayın. Kalkıp orada yapılan işler üzerinden rakibe prim yaptırmayın zaten boş ama yine de yaptırmayın.

DEDEMİN MEZARLIĞINI ÇEKTİLER

Buradan ilk defa açıklıyorum. Benim köyüm bir derenin kenarına kurulmuş masum bir köy. Bizim köyde kimse evinin kapısını kilitlemez. Komediyi anlatayım mı size akşam namazından sonra hava karanlık bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardı bir de dedemin defnedildiği mezarlık vardır. Bir komşumuz bakar ki mezarlıkta bir ısık Bir TV ekibi benim dedemin mezarlığını çekiyor. Rahmetli dedemle röportaja mı geldiniz? A anladınız Yahu bunlara Allah akıl versin. Bu işin adı mezar hırsızlığı.





Köyde bir amcamız var suç duyurusuna gitmişler. Yahu utanıyorum bu memlekette koca koca insanların bu yaptığı iş ve işlemlere bir köşe yazarı da destek oluyor. Dua edin bunlara Allah akıl versin. Bütün Türkiye bağırsa yetmez. Bunu yapan sözüm gazeteciyi haber yapma anlayışını kınıyorum.

AK PARTİLİ SEÇMENLE HELALLEŞECEĞİM

Bugün bir şey yaparsın ama yarın yüz yüze bakacaksın. Bazıları yüzüme bakamıyor ne gerek var utanılacak bir iş yapıp kafanızı sağa sola bakmaya ne gerek var. Mezar hırsızlığına bulaşan bu insanlara ilk başta AK Partili hemşehrilerim ders verecek. Ben AK Partili seçmenlerle 23 Haziran'da helalleşeceğim.

PARTİZANLIĞI SÖKÜP ATACAĞIM

Diyorlar ki bu kadar ekonomik sorun var 3 gencin birisi işsiz, 4 aileden birisi açlık sınırının altında. Kardeşim bu şehrin israf düzenine dur diyeceğiz. O mezarlıklarda gezen gruplar büyükşehir belediyesiyle işleri mi var acaba sıkıntı mı verdik bunlara? İki şey yapacağım birincisi İBB'den partizanlığı söküp atacağım ikincisi bu kardeşiniz bir avuç insana akıtılan kaynakları bu şehrin insanlarıyla paylaşacağım.





GENÇLERE İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Şu anda bile enflasyonla bile mücadele ediyorum. Su indirimi yaparak insanların cebindeki paranın değerini arttırarak enflasyonla da mücadele edeceğiz. Söz verdim yine söz veriyorum bölgesel istihdam ofisleri açacağız. Gençlere iş imkanı sağlayacağız. Biz bunlarla uğraşırken onlar bin çeşit yalanla uğraşıyor.

İşi gücü bıraktılar Ekrem'in büyük dedesiyle uğraşıyorlar, Ekrem'in etnik kökeniyle uğraşıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Bana herkes oy verecek çünkü ben gençleri düşünüyorum İstanbul'un mahallelerinde yetişen gençleri düşünüyorum. Söz veriyorum ben gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum.

Daha önce Bayrampaşa'da söyledim tam da burada dedim ki ben insanımı çok seviyorum ben bu şehirde yaşayan herkesi çok seviyorum. Ben CHP'nin evladıyım. Ama ben herkesi çok seviyorum. Dedim ki ben insanımla göz göze bakmayı seviyorum. Konuşurken makamı büyüdükçe boynu bükülen insan olacağım dedim Ben gözlerini için bakarak konuşmayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendim.

KAYIRMACILIĞA SON VERECEĞİM

Ben kayırmacılığa son vereceğim. Bu şehir plazalardan yönetilmeyecek bu şehir bir kişinin dudakları arasından çıkacak sözle yönetilmeyecek bu şehir 16 milyon insanın iradesiyle yönetilecek ve buna kimse engel olamayacak.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİM BALKANLAR'A

Şimdi 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkan kökenli dostlarımın topraklarını ziyaret edeceğim. Hemen seçimden sonra gideceğim orada her yeri tek tek ziyaret edeceğim. Bütün balkanlara Atamızı hatırlatacağım. 23 Haziran'a çok az kaldı. Benim ağzımdan kötü söz duymayacaksınız. Size mahcup olmayacağım. Şimdi 23 Haziran'a kadar herkesle konuşmanızı istiyorum.

Bakın deyin ki İmamoğlu bu şehri hak hukuk adalet diyerek herkesi kucaklayarak barıştırarak özgürlük ve mutluluk içinde yaşatacak demenizi istiyorum.

23 Haziran'da sandıktan okula hukukçudan her vatandaşımıza görev alarak bana yol arkadaşlığı yapmaya hazır mıyız?

O zaman siz bunları yapacaksınız ben de size diyeceğim hadi toplanın hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz diyeceğim. Son olarak her gördüğünüz insana Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim diyerek 'her şey çok güzel olacak' deyin."

HAYIRLI CUMALAR PAYLAŞIMI

Öte yandan İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah kul hakkı yiyenlerin, kötü hesaplar yapanların da yüreğine iyilik versin. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu paylaşımın altına bir de fotoğraf ekledi.