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Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'daki temaslarından önce Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 12:49..
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Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününe katılmak üzere bölgeye Batman'a gidiyor.

Diyarbakır üzerinden Batman'a gidecek olan İmamoğlu'nun bölgede yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

HDP'Lİ BAŞKANLA GÖRÜŞME, TAHİR ELÇİ'NİN KABRİNE ZİYARET

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek.

Ferit Aslan'ın haberine göre; İmamoğlu, bu görüşme öncesinde CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve PKK tarafından öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin kabrini ziyaret edecek.

HDP'li Selçuk Mızraklı ile yapacağı görüşmenin ardından Batman'daki düğüne gidecek olan İmamoğlu, ertesi gün yine Diyarbakır üzerinden İstanbul'a dönüş yapacak.

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

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