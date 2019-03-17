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Ekrem İmamoğlu’nun i’rab hatası

Eyüpsultan’da Kur’an okuyan İmamoğlu’nun yaptığı hatalar dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 22:31..
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Ekrem İmamoğlu’nun i’rab hatası

31 Mart’taki seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’a gitti.

Buradaki temaslarının ardından camiye giren İmamoğlu, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için dua etti.
Kameralar önünde Yasin suresini okuyan CHP’li İmamoğlu’nun hataları göze battı.

Ekrem İmamoğlu Yasin okudu VİDEO

HAREKE HATALARI YAPTI

Kur’an kursu talebesi seviyesinde Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu, hareke hataları yaptı. 
İlmihalde bu hatayla ilgili şu yer alıyor:
Buradaki hareke hatası namazı bozmaz. Buna i’rab hatası deniyor. [İ’rab, kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya harekelerin değişmesini ve sebeplerini öğreten ilimdir.]

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