Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki imam hatip ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe ziyaretlerine bugün de devam etti.

Silivri Belediye Başkanı ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra ilçede bazı ziyaretlerde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun imam hatip ziyareti VİDEO

DOMBRA ÇALDI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gittiği adreslerden biri de Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

İmamoğlu'nun okula giriş yaptığı sırada hoparlörlerden, AK Parti'nin seçim dönemlerinde kullandığı müziklerden biri olan "dombra" duyuldu.