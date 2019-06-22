taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 59'luk oy oranıyla kazandığı Sultanbeyli'de bugün Ekrem İmamoğlu büyük bir coşkuyla karşılandı.

AA & Ensonhaber | 22.06.2019 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinin son gününde çalışmalarını sürdürdü.

Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, birlik mesajları verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi VİDEO

AK PARTİ'NİN KALESİNDE İMAMOĞLU COŞKUSU

AK Parti'nin 31 Mart'ta yüzde 59,04 oy oranına ulaştığı Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'nu dinlemek için meydana gidenlerin oluşturduğu kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Tüm seçmenlerden oy istediğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Hemşerilerim, güzel dostlar, yorulmadı mı? Yoruldu bu şehir. Bu ayrıştırıcı, politik, insanları ötekileştiren dilden usanmadık mı? Usandık. Artık bu dil bitsin." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Ben AK Partili hemşerilerimin de oyunu istiyorum. Ben MHP'li Saadet'li BDP'li, DP'li BBP'li her vatandaşın oyunu istiyorum. Ben milletime hizmet için yola çıktım. Bütün siyasi partiler elbette çalışacak. Herkesin siyasi görüşü var biliyorum. Biz bu birliği, bu maneviyatı bu davranış biçimini, bu kardeşlik sözleşmesini bu şehre hizmet için, toplumsal bütünlük için, kadınlar, anneler, genç kızlarımız, erkeklerimiz için, o pırıl pırıl kalpli çocuklarımız için yazdık. Hemşerilerim, güzel dostlar, yorulmadı mı? Yoruldu bu şehir. Bu ayrıştırıcı, politik, insanları ötekileştiren dilden usanmadık mı? Usandık. Artık bu dil bitsin.

Ama ben size söz veriyorum bütün yol arkadaşlarımızla beraber tekrar bu şehrin çocuklarını eşitleyeceğiz, çocuklarını. Eşit vatandaşlar olacak bu şehirde. Herkes birbirini sevecek, saygı duyacak.

Geldik sona, yarın seçim günü. Bakın size bir şeyler hatırlatacağım. Hangi partiden görüşten olursa olsun ben bütün siyasi görüşlere sesleniyorum. Öncelikle rakibimize bu güne kadar oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum, Allah'ın aşkına ne var bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde? Ne bu kıyamet? Kimin malını kimden kaçırıyorsun? Anlamış değilim.

Bakın, birisi seçildi görevden aldılar, başkasını atadılar. Ne oldu? Şimdi de 48 yaşında bu güzle insanın cumhuriyetin evladı İmamoğlu geliyor. Buradan dediğim gibi herkesin vicdanına, hak hukuk, adalet anlayışına ben kendimi emanet ediyorum."

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUCU

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

719
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

361
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

161
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

536
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

104
AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

321
Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

Almanya'da mültecilere yardım eden vali öldürüldü

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir