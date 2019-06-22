Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinin son gününde çalışmalarını sürdürdü.

Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, birlik mesajları verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi VİDEO

AK PARTİ'NİN KALESİNDE İMAMOĞLU COŞKUSU

AK Parti'nin 31 Mart'ta yüzde 59,04 oy oranına ulaştığı Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'nu dinlemek için meydana gidenlerin oluşturduğu kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Tüm seçmenlerden oy istediğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Hemşerilerim, güzel dostlar, yorulmadı mı? Yoruldu bu şehir. Bu ayrıştırıcı, politik, insanları ötekileştiren dilden usanmadık mı? Usandık. Artık bu dil bitsin." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Ben AK Partili hemşerilerimin de oyunu istiyorum. Ben MHP'li Saadet'li BDP'li, DP'li BBP'li her vatandaşın oyunu istiyorum. Ben milletime hizmet için yola çıktım. Bütün siyasi partiler elbette çalışacak. Herkesin siyasi görüşü var biliyorum. Biz bu birliği, bu maneviyatı bu davranış biçimini, bu kardeşlik sözleşmesini bu şehre hizmet için, toplumsal bütünlük için, kadınlar, anneler, genç kızlarımız, erkeklerimiz için, o pırıl pırıl kalpli çocuklarımız için yazdık. Hemşerilerim, güzel dostlar, yorulmadı mı? Yoruldu bu şehir. Bu ayrıştırıcı, politik, insanları ötekileştiren dilden usanmadık mı? Usandık. Artık bu dil bitsin.

Ama ben size söz veriyorum bütün yol arkadaşlarımızla beraber tekrar bu şehrin çocuklarını eşitleyeceğiz, çocuklarını. Eşit vatandaşlar olacak bu şehirde. Herkes birbirini sevecek, saygı duyacak.

Geldik sona, yarın seçim günü. Bakın size bir şeyler hatırlatacağım. Hangi partiden görüşten olursa olsun ben bütün siyasi görüşlere sesleniyorum. Öncelikle rakibimize bu güne kadar oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum, Allah'ın aşkına ne var bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde? Ne bu kıyamet? Kimin malını kimden kaçırıyorsun? Anlamış değilim.

Bakın, birisi seçildi görevden aldılar, başkasını atadılar. Ne oldu? Şimdi de 48 yaşında bu güzle insanın cumhuriyetin evladı İmamoğlu geliyor. Buradan dediğim gibi herkesin vicdanına, hak hukuk, adalet anlayışına ben kendimi emanet ediyorum."

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUCU



