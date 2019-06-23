Ekrem İmamoğlu'nun zafer konuşması

İBB seçimlerinde Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak beledeiye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde konuşma yapıyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"İyi akşamlar İstanbul, iyi akşamlar Beylikdüzü

Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya, konuşmaya, sohbet etmeye geldik.Birbirimizi sevmeye geldik. İstanbul, sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana sevgi kazandı. Ben, benim insanımı çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum.Kim olduğunun, etnik kökeninin önemi yok, insan var insan.

Kim olduğunun, etnik kökeninin önemi yok, insan var insan. Biz insana, inanca saygıyla bu şehrin çocukları için biz bu şehrin enerjisi, gençleri için gençleri, biz bu şehrin vicdanı kadınları için kadınları kadınları, biz bu şehrin beyefendileri için kısacası herkes için geldik.Yıkın bütün önyargıları zihninizdeki bütün önyargıları yıkın.Hiç kimsenin yaşamı, giyimi kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik.Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu şehirde sevgiyi, bu topraklarda var olan derinliği hatırlatmak için geldik. Mevlana'yı Yunus Emre'yi Hacı Bektaşı Veli'yi hatırlatmak için geldik.Yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

Biz bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u Ermenisi Yahudisi Süryanisi herkesi kucaklayacağız.Biz bu şehirde demokrasi inşaa edeceğiz, adaleti inşa edeceğiz.

Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum geleceği inşaa edeceğiz.

Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan, tam bağımsız Türkiye diyen, gelecek için fiki hür vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Kıymetli hemşehrilerim İstanbullular hepinize hepinizin huzurunda şunu söyleyeceğim: ben bu şehrin insanlarının, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum.

Ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim.

Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim, bu şehirde hepinize söz veriyorum; çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz, yaşa İstanbul yaşa İstanbul.6 Mayıs'a o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam.

Kıymetli hemşehrilerim size layık olmak için çok çalışacağız. Sizin huzurunuzda eşime, çocuklarıma, her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yanımda olacağını bildiğim anneme, babama kardeşime teşekkür ediyorum."

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