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Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler

Kapadokya’da fotoğraf çekiminde eksi 4 derecede üşüyen Çinli çift, "Erik Dalı" oynayarak ısınmaya çalıştı.

İHA | 16.11.2018 - 08:55..
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Çin’den balayı için Kapadokya bölgesine gelen Chen Meiqi ve Deng Li She Der çifti, Kapadokya’da balonlar eşliğinde fotoğraf çektirmek istedi. Sabahın erken saatlerinde Kapadokya’da hava sıcaklığının eksi 4 derece olması nedeniyle fotoğraf Çinli çiftin üşüdüklerini gören fotoğrafçı Alper Özcan, aracın teybinden Erik Dalı'nı çaldı.

EKSİ 4 DERECEDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Hem fotoğrafçı hem de eksi 4 derecede üşüyen Çinli çift, Erik Dalı oynayarak ısınmaya çalıştı. Oyun havası eşliğinde oynayan genç çift daha sonra ise fotoğraf çekimlerine devam etti. Çinli çift Kapadokya’nın çok güzel olduğunu ifade ederek kendilerine fotoğraf çekimlerinde eşlik eden Alper Özcan’a teşekkür etti.

Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler VİDEO


Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler

Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler

Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler

Eksi 4 derecede Erik Dalı oynayan Çinli turistler

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