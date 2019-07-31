Ekskavatör nedir

Ekskavatörün, üst kısmında tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunur. Makinanın ön kısmında ise kazmayı sağlayan mekanizma mevcuttur. Kepçeli, düz kepçeli, ters kepçeli, çeneli, draglin kovalı gibi çeşitleri vardır.

ESNEK ÖZELLİKTE

Paletli ya da lastik tekerleklidir. Paletli çeşitleri, lastikliye göre daha kuvvetlidir. Lastik tekerlekli ekskavatörler ise daha hareketlidir. Diğer türlerde olduğu gibi, kazıcı levhanın alt kısmında aşındıkça değiştirilebilen bir bıçak bulunur.

Kendi bulunduğu düzeyin altında veya üzerinde iş yapabilen esnek bir iş makinasıdır.





HAREKET ALANI GENİŞTİR

Ekskavatör genel olarak hendek kazıları, hareket alanı dar olan ve hemen yükleme gerektiren kazılarda, kırma işlerinde, yapı temellerinde, kanal kazılarında ve tünellerde kullanılır.

Ekskavatör, hareket kabiliyeti çok yüksek bir iş makinası türüdür. Kazı ve yüklemeyi aynı anda yapabilmesi nedeniyle alanında en çok kulanılan iş makinasıdır.