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El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

Meksika’da ünlü uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman’ın kızı, koronavirüs salgını sırasında halka yardım yapmaya başladı.

REUTERS |
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El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtması haberinin ardından, benzer bir haber Meksika'dan geldi.

Ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'nun kızı Alejandrina Gisselle Guzmán ve bazı Meksikalı uyuşturucu kartelleri, koronavirüs salgınından etkilenen halka yardım dağıttı.

EL CHAPO'NUN RESMİ KOLİLERDE

Guzmán, yardım kolilerini hazırlama aşamasını canlı yayınladı. Paketlerin üzerinde El Chapo'nun resmi yer aldı.

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı VİDEO

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

KOLİLERDE "DOSTLARINIZDAN KORONA DESTEĞİ" MESAJI

Yardım kutularının üzerinde, "Dostlarınızdan koronavirüs acil durum desteği" yazılı etiketlerin bulunması dikkat çekti.

Kolilere gıda, tuvalet kağıdı, yağ, şeker, pirinç gibi yardım malzemeleri konuldu. Yardımlar, Meksika'nın en büyük ikinci kenti olan Guadalajara'da dağıtıldı.

EL CHAPO MARKASI ALTINDA YARDIM

Özellikle yaşlı ve yalnız olan kişilere yardımları ulaştırdıklarını ifade eden Alejandrina'nın kampanyası, yasal şekilde alkol ve giysi ticareti yaptığı ve babasının imajını kullandığı "El Chapo 701" markası adı altında gerçekleştirildi.

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

"CHAPO YARDIMLARINI VERMEK BÜYÜK ZEVK"

Yardımları dağıttığı sırada üzerinde babasının resminin bulunduğu siyah bir maske taktığı görülen Alejandrina, "Çalışıyoruz ve katkıda bulunuyoruz. Evlerinizi ziyaret etmek ve size bu Chapo yardımlarını vermek büyük bir zevk." diye konuştu.

MEKSİKA EKONOMİSİ ZORDA

Meksika ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle kötü günler geçiriyor. Halkın büyük kesimi, hükümetin yardımlar noktasında yetersiz kaldığından şikayetçi...

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

MEKSİKA'DA SON DURUM

Ülkede 6 bin 297 koronavirüs vakası görülürken, 486 kişi yaşamını yitirdi.

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

El Chapo'nun kızı, halka koronavirüs yardımı dağıttı

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