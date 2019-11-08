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El Chapo’nun oğlunu yakalayan polise kurşun yağmuru

Meksika'da uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman'ı yakalayan polis memuru, 150'den fazla kurşunlu öldürüldü.

DHA | 08.11.2019 - 12:28..
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Meksika’nın Culiacan kentinde El Chapo’nun oğullarından Ovidio Guzman Lopez’i gözaltına alan ekipte olduğu bildirilen ve yetkililer tarafından adı açıklanmayan polis, bir otoparkta içinde bulunduğu aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü.

VÜCUDUNDAN 150 KURŞUN ÇIKTI

Görüntülerde koyu renkli bir aracın polisin aracına yaklaştığı ve en az 2 tetikçinin araçtan dışarı çıkıp, polisin içinde bulunduğu araca ateş açtığı görülüyor. Yetkililer, saniyeler içinde gerçekleşen olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını açıkladı.

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OĞLU SERBEST KALMIŞTI

Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo’nun oğlu 17 Ekim’de Culiacan’da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında çatışmalar başlamıştı. Çatışmaların şiddetlenmesinden sonra Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman Lopez’i serbest bırakmıştı.

El Chapo’nun oğlunu yakalayan polise kurşun yağmuru

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