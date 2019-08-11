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El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

Antalya'da 10 evden hırsızlık olayını ele el tutuşarak yaptıkları iddia edilen sevgili çift ve arkadaşı, özel kurulan polis ekibi tarafından yakalandı.

İHA | 11.08.2019 - 22:19..
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Muratpaşa ilçesinde yakın sınırlar içinde yer alan Çağlayan, Güzeloba ve Şirinyalı Mahallesinde 10 evde benzer şekilde hırsızlık olaylarının yalanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlıkların benzer şekilde 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu.

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

POLİS, KARGOCU KILIĞINDA TAKİP ETTİ

3 mahallede yüzlerce iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen özel ekip, şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğunu belirledi. Özel ekip kargocu kılığında şüphelileri takibe aldı. Son hırsızlık olayında ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayarak ayağını kıran Mesut T. kız arkadaşı Suzan A, ve onlara yardım ettiği ileri sürülen Bayram A. kıskıvrak yakalandı. Mesut T. sol ayağı alçılı ve koltuk değnekleriyle,diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

ÇALDIKLARINI KENT MERKEZİNDE BOZDURUP PAYLAŞTILAR

Şüphelilerin çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezindeki dövizcide bozdurup paylaştıkları, cep telefonlarını ise 100. Yıl'daki telefonculara sattıkları öğrenildi. Bayram. A,’nın çok sayıda hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi.

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

El ele tutuşarak 10 evi soyan hırsızlar yakalandı

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