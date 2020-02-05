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El freni çekilmeyi unutulan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

Beyoğlu’nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada, bir itfaiye erinin itfaiye aracının el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş, yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

İHA | 05.02.2020 - 05:23..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çatıyı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

El freni çekilmeyi unutulan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN ARAÇ 3 KİŞİ EZDİ

Yangına müdahale eden itfaiye eri aracın el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş üzerindeki araç bir anda vatandaşların üzerine doğru kaymaya başlarken aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

El freni çekilmeyi unutulan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

El freni çekilmeyi unutulan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

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