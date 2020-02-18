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El freni çekmeyi unutan sürücü otomobili ile sürüklendi

Ankara'da otomobiline çarpan sürücüye sinirlenen kadın sürücü araçtan indiği sırada el frenini çekmeyi unutunca, otomobiliyle birlikte sürüklenmeye başladı.

İHA | 18.02.2020 - 17:11..
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, 42 ALL 63 plakalı otomobil, sokak üzerinde hareket halindeyken 06 ABP 991 plakalı kadın sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazaya sinirlenen kadın ise sürücü otomobilinden çıktı.

EL FRENİNİ ÇEKMEDİ, ARAÇLA BERABER SÜRÜKLENDİ

Otomobilden inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca, otomobil bir anda hareket etti. Otomobili durdurmak için peşinden koşan kadın sürücü bir süre sürüklendi. Otomobili son anda durduran kadın, yol kenarında bulunan demir çubuklara çarparak durabildi.

Sürücü şans eseri yaralı kurtulurken, çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

El freni çekmeyi unutan sürücü otomobili ile sürüklendi ViDEO

El freni çekmeyi unutan sürücü otomobili ile sürüklendi

"ADAMA BAĞIRMAK İÇİN OTOMOBİLDEN İNDİ"

Olayın görgü tanıklarından olan Musa Karakaya, “Kadın aniden bir fren yaptı. Önde bir araç vardı. Freni yapınca arkadaki araç vurdu. Kadın öndeki adama bağırmak için otomobilden indi, o esnada el frenini çekmemiş. Otomobil sürüklenmeye başladı. Kendi de otomobil ile sürüklenmeye başladı.” dedi.

El freni çekmeyi unutan sürücü otomobili ile sürüklendi

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