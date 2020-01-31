El frenini çekmedi, kamyonla çarpıştı

1 Android'in yeni sürümü Android 11 hakkında her şey Google'ın kullanıcılara sunacağı bir sonraki işletim sistemi Android 11 hakkında, şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri sizler için derledik.

2 Çin'den getirilen Türkler gözetime alınacak Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı.

3 İrem Sak, akrabalarıyla görüşmüyor Ünlü oyuncu İrem Sak, akrabalarıyla görüşmediğini söyledi.

4 Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyarette tatil eleştirileri sorulan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'u konuşmak istediğini söyledi.

5 Sevgilisini tuvalette öldüren kadın tutuklandı Konya'da kendisini tehdit ettiği için tartıştığı evli sevgilisini tabancayla vurarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 İstanbul'da Rus mafyasına operasyon: 16 gözaltı Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde tabanca ve silah ele geçirildi.