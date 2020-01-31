El frenini çekmedi, kamyonla çarpıştı

Bursa'da "yok böyle bir kaza" dedirten bir olay yaşandı.
İznik ilçesinde bir benzin istasyonundaki bıcı-bıcı denilen otomatik araç yıkama ünitesine aracını bırakan şaşkın sürücü, el firenini çekmeyi unuttu.
İLERİYE DOĞRU İTTİ
Yusuf K. (32) adlı sürücü, 34 UJ 3543 plakalı otomobilini yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayınca, otomata para atıp beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark eden sürücü, otomobilini ileriye doğru itmeye çalıştı.
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RAMPADAN KURTULUP, KARA YOLUNA ÇIKTI
Sürücünün ittiği otomobil rampadan kurtulup, kara yoluna çıktı. Yusuf K. da otomobilinin peşinden koştu ancak durduramadı. Kendi halinde yola fırlayan otomobil, iki otomobili sıyırıp karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı.
"EL FRENİNİ ÇEKMEDİM"
Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Yusuf K., "El frenini çekmedim. Arabayı da boşta unutmuşum. Makine arızalı zannettim arabayı ittirdim, sonrasında araba rampa aşağı gitti." dedi.