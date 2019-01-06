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El Kaide lideri El Bedevi öldürüldü

Trump, 2000 yılında ABD Savaş Gemisi USS Cole’a düzenlenen saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

İHA | 06.01.2019 - 22:10..
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ABD Başkanı Donald Trump, 2000 yılında 17 ABD askerinin öldüğü USS Cole savaş gemisine yönelik saldırının failinin öldürüldüğünü, sosyal medyadan duyurdu..

"ADALET SAĞLANDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Büyük ordumuz, USS Cole’a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi’yi öldürdük. El Kaide’ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal terörizme karşı mücadelede asla durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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