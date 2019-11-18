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El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı.

İHA | 18.11.2019 - 13:48..
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Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cükün’ün Suriye’den Türkiye’ye girdiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyesini 13 Kasım’da Başakşehir’de bir adreste yakalamıştı.

Tutuklanan El Kaide üyesinin, Suriye’de El-Kaide bağlantılı Hurrâseddin (HAD) adlı radikal bir grubun içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülüyordu.

TUTUKLANDI

Terör örgütü üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün, polisteki sorgusunun ardından 16 Kasım’da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Suriye’den Türkiye’ye geçen ‘turuncu’ listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı -1

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