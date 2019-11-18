El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Tahran, benzine yapılan yüzde 300 zamdan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıkladı.

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Tutuklanan servis dolandırıcısının pişkinliği

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin pişkinliği ve sarf ettiği cümleler ise güne damga vurdu.