El Kaide terör örgütü üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.