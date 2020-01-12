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El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Adana'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D., polis tarafından yakalandı.

DHA | 12.01.2020 - 10:11..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti.

EVİNDEN ALINDI

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi.

El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

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