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El Nur Camii yeniden ibadete açıldı

Müslümanlar Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı camide namaz kılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 13:17..
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Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarından biri El Nur Camii'ne gerçekleştirildi. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten polis kapatılan camiye, dün küçük grupların girmesine izin verdi.

BEBEĞİNİ TERÖR SALDIRISINDA KAYBETTİ

El Nur Cami'ye dün dönenler arasında saldırıda 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Aden Diriye de yer aldı.

El Nur Camii yeniden ibadete açıldı

"DUA İÇİN BURADAYIM"

Diriye, dua sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Yeniden inşa tamamlanır tamamlanmaz dua için buradayım" dedi.

POLİSLER ÖNLEM ALDI

Dua için yeniden açılan El Nur Cami'nin çevresinde silahlı polislerin önlem aldığı da görüldü.

El Nur Camii yeniden ibadete açıldı

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