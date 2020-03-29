taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Mevlüt Demir, koronavirüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.

İHA | 29.03.2020 - 12:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ölümcül virüs korona, hijyeni de beraberinde getirdi.

Ev, sokak, cadde, araç, ofis, fabrika derken insanların temas edebileceği her nokta temizleniyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan bir fabrika çalışanı da koronavirüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.

El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu

EL DEĞMİYOR

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Çay Fabrikası'nda mevsimlik işçi olarak çalışan makine bakım ustası Mevlüt Demir, ortak alana konulan dezenfekten pompasına el değmeden kullanılan buluş yaptı.

Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı İZLE

AYAKLA BASIP, ALIYORLAR

Yerden 1 metre yükseklikte bulunan ve demirden imalat ettiği aparat sayesinde, fabrika çalışanları ellerini dokunmadan ayakları yardımıyla dezenfektanı ellerine sıkabiliyor.

El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu

"BİR KATKIDA BULUNDUYSAM NE MUTLU BANA"

Demir, buluşunu ilk önce fabrikada bulunan mesai arkadaşlarına tanıtırken, geliştireceğini de ifade etti. Yaptığı buluş hakkında bilgi veren Demir, "El sürmeden nasıl sıvı kullanırız diye kafamda bir tasarım yaptım. Fabrikanın hurda demirlerinden nasıl bir icat çıkarırım diye uzun süre düşündüm. Daha sonra bu şekilde bir tasarım yaptım, büyük ilgi gördü. Bu ilginç buluşum ile koronavirüse karşı bir katkıda bulunduysam, ne mutlu bana." dedi.

El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu

İlginizi Çekebilir
HDP'den koronavirüslü propaganda
Sokak aralarında bildiri okutan HDP milletvekilleri, “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” iddiasında bulundu.
İstanbullular bu pazar sabahı evde kaldılar 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sabah İstanbullular evden çıkmadı.
Emekli ikramiyesinin ödeneceği net tarih belli oldu
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıklandı.
81 ülke IMF'den borç istedi
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülken IMF'den mali yardım talep etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
191
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
201
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
146
Boris Johnson'dan 30 milyon haneye korona uyarı mektubu
Boris Johnson'dan 30 milyon haneye korona uyarı mektubu
83
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
100
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
167
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir