El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu

Ölümcül virüs korona, hijyeni de beraberinde getirdi.

Ev, sokak, cadde, araç, ofis, fabrika derken insanların temas edebileceği her nokta temizleniyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan bir fabrika çalışanı da koronavirüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.

EL DEĞMİYOR

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Çay Fabrikası'nda mevsimlik işçi olarak çalışan makine bakım ustası Mevlüt Demir, ortak alana konulan dezenfekten pompasına el değmeden kullanılan buluş yaptı.

Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı İZLE

AYAKLA BASIP, ALIYORLAR

Yerden 1 metre yükseklikte bulunan ve demirden imalat ettiği aparat sayesinde, fabrika çalışanları ellerini dokunmadan ayakları yardımıyla dezenfektanı ellerine sıkabiliyor.

"BİR KATKIDA BULUNDUYSAM NE MUTLU BANA"

Demir, buluşunu ilk önce fabrikada bulunan mesai arkadaşlarına tanıtırken, geliştireceğini de ifade etti. Yaptığı buluş hakkında bilgi veren Demir, "El sürmeden nasıl sıvı kullanırız diye kafamda bir tasarım yaptım. Fabrikanın hurda demirlerinden nasıl bir icat çıkarırım diye uzun süre düşündüm. Daha sonra bu şekilde bir tasarım yaptım, büyük ilgi gördü. Bu ilginç buluşum ile koronavirüse karşı bir katkıda bulunduysam, ne mutlu bana." dedi.