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El temizliğinde kokusuz, renksiz ve kalıp sabun kullanın

Yeni tip koronavirüsten korunmak için ellerin renksiz, kokusuz kalıp sabunlarla yıkanmasını öneriliyor.

AA | 15.03.2020 - 04:17..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, dernekte düzenlediği basın toplantısında, sabun, temizleyici ve dezenfektanların kurutucu ürünler olduğunu ve tüketiminden sonra mutlaka nemlendirici kullanılması gerektiğini söyledi.

"RENKSİZ KOKUSUZ VE KALIĞ SABUN KULLANIN"

Temizliğin hangi ürünle yapıldığının da önemli olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle el temizliğimizde renksiz, kokusuz kalıp sabunları tercih ediyoruz. Çünkü bir sabun sıvılaştırıldığında ya da içine renk ve koku katıldığında bazı kimyasallar eklenmiş oluyor. Bu da alerjik reaksiyon olma riskini artıyor. Renksiz, kokusuz kalıp sabunlar kullanır ve arkasından da ellerimizi nemlendirirsek egzama gelişimini engellemiş oluruz."

El temizliğinde kokusuz, renksiz ve kalıp sabun kullanın

MERDİVENALTI VE MARKASIZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Merdiven altı ve markasız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çalıkoğlu, çok pahalı ürünleri seçmeye gerek olmadığını, doktorların da kolaylıkla reçete edebildiği nemlendiricilerin kullanılabileceğini söyledi.

Fiyatlardaki anormal yüksekliklerin Ticaret Bakanlığına bildirilebildiğini anımsatan Çalıkoğlu, "Bu ortamda fırsatçılığın olmaması lazım. Çünkü önemli olan tek payda olarak hepimiz için sağlığımız." dedi.

El temizliğinde kokusuz, renksiz ve kalıp sabun kullanın

"ÇAMAŞIR SUYU ÇOK RİSKLİ"

Ev temizliği ve ellerin dezenfektesi sırasında art arda işlem yapmaya gerek olmadığına işaret eden Çalıkoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Dışarıdan geldik, çocuğumuzun altını değiştirdik, tuvalete gittik veya yemek yedik. Sonrasında ellerimizi önce sabunla yıkarsak ve eğer kalabalık bir ortamdaysak da üzerine dezenfektan sıkarsak bu yeterli olacaktır. Yani hem dezenfektan hem sabun hem üstüne çamaşır suyu gerek yok. Çamaşır suyu da maalesef ev temizliğinde bile çok sulandırılmadan kullanılıyor. Direk deriyle temas ettiği için de çok riskli. Çamaşır suyu ciddi bir kimyasal ve elleri tahriş ediyor. Çamaşır suyunu mümkünse biraz sulandıralım, yoğunluğunu azaltalım. Temizlik sırasında da içi pamuk eldiven kullanalım."

El temizliğinde kokusuz, renksiz ve kalıp sabun kullanın

"ELLERİMİZİ İYİ NEMLENDİRELİM"

Çalıkoğlu, temizlik tedbirlerin önemine de dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığımızın bu yöndeki bütün önerilerini destekliyoruz. Bu seferberlik programında elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Sadece deri sağlığı açısından bu uygulamaları yaparken vatandaşlarımızın çok gereksiz yere dermatoloji polikliniklerini ziyaret etmelerine, bu ortamda evlerinden çıkıp hastaneye gitmelerine gerek olmadığını düşünüyoruz. Eğer ellerini iyi nemlendirebilirlerse egzama gelişmez, hastaneye de gitmek zorunda kalmazlar. Hastanelerimizi de daha çok acil durumlar için kullanmış oluruz." dedi.

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