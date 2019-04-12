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El yapımı patlayıcıyla kaçarken yakalandı

Adana'da el yapımı patlayıcıyla yakalanan zanlının daha önce KK’nın sözde gençlik marşını okuyan kitleye öncülük ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 09:38..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan’da merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde şüphelendiği bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Zanlı, ekiplerin ihtarına uymayarak yaya olarak kaçtı. Ekip, zanlıyı ısrarlı takiple ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı.

EYP BELİRLENDİ

Gözaltına alınan zanlı R.O’nun (19) kaçarken yere attığı cismi inceleyen bomba imha ekipleri, bunun nitro selüloz, barut, çivi ve bilye ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu belirlendi.

Patlayıcının üzerinde yapılan incelemede R.O'nun parmak izi tespit edildi.

El yapımı patlayıcıyla kaçarken yakalandı

Zanlının, EYP'yi 10 Nisan'da kutlanan Türk Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümünde emniyet mensuplarına yönelik eylemde kullanmayı planlandığı ileri sürüldü.

SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin yasa dışı sokak eylemlerine katılmaktan emniyette suç kaydının olduğu ve 20 Mart’ta HDP’nin Küçükdikili Mahallesi’ndeki seçim ofisi açılışı sırasında terör örgütü PKK’nın sözde gençlik marşını okuyan kitleye öncülük ettiği iddia edildi.

El yapımı patlayıcıyla kaçarken yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

El yapımı patlayıcıyla kaçarken yakalandı

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